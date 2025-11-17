◇米男子ゴルフツアー秋季シリーズ・バミューダ選手権最終日（2025年11月16日英領バミューダポートロイヤルGC=6828ヤード、パー71） 最終ラウンドが行われ、金谷拓実（27＝SOMPOひまわり生命）が4バーディー、5ボギーの72で回り、通算10アンダーで3位に入った。1打差の3位から出た金谷は一時トップに立つなど優勝争いを演じたが、ツアー初優勝に2打届かなかった。2打差の7位で出た星野陸也（29＝興和）も72で回り、9アン