１７日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、「ｂｅｅｒ」（ビール）が欲しいというヘブン（トミー・バストウ）のために、「ｂｅｅｒ」を知らないトキ（高石あかり）がさまざまな品を用意する“モノボケ”コントのような一幕が話題を呼んだ。この日の「ばけばけ」は、ヘブンが「ｂｅｅｒ、ホシイ」とトキに注文。ビールなど知らないトキは「ビア」について花田旅館に聞きに行く。楽器の琵琶ではないか？というツ