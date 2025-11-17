週明けの東京株式市場で日経平均株価は、一時5万円を割り込みました。【写真を見る】日経平均 一時5万円割れ500円以上値下がりの場面もファーストリテイリングや百貨店関連の銘柄の値下がりが相場を押し下げ、500円以上、値下がりする場面もありました。中国外務省が当面、日本への渡航を控えるよう注意喚起を行ったことなどを受けて、中国関連と目されるインバウンド関連銘柄などを中心に売りに押される展開となっています