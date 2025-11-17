骨や歯の健康維持には、カルシウムをはじめとする複数のミネラルとビタミンが関わっています。味噌汁は具材の選び方によってこれらの栄養素をバランス良く摂取できる食品です。特に加齢に伴う骨密度の低下が懸念される方にとって、カルシウム吸収を助ける成分やミネラルバランスの調整が重要な視点となります。 監修管理栄養士：武井 香七（管理栄養士）帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科卒業 横浜未来ヘルスケアシス