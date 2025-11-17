【その他の画像・動画等を元記事で観る】 TUBE×WOWOWによる、TUBEデビュー40周年特集の第5弾番組が解禁。2026年1月～3月のラインナップが決定した。 ■2021年～2023年のライブを放送 2025年6月1日にデビュー40周年を迎えたTUBE。デビュー40周年記念日に開催された20年ぶりとなるハワイ公演の放送・配信を皮切りに、WOWOWでは「TUBE 40th Anniversary WOWOW Special Year」と題して、7月から12ヵ