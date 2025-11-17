血液検査で胃がんのリスクを判定する「ABC検査」。胃がんのリスクが最も低いA判定を受けた場合、「胃がんの心配なし！」と安心してしまうかもしれませんが、本当に安心していいのでしょうか。今回は、血液検査で胃がんのリスクが分かるとされているABC検査でA判定なら胃カメラは不要なのかについて、「まつい内科医院」の松井太吾先生にお話を伺いました。 監修医師：松井 太吾（まつい内科医院） 東邦大学医学部医学科卒業