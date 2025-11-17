痛風治療では、一時的な発作への対応だけでなく、長期的な尿酸値のコントロールが重要な柱となります。尿酸降下薬の使用は数ヶ月から数年続けることが一般的で、発作がなくなっても自己判断で中止すると再発のリスクが高まります。目標値は6.0mg/dL以下が基本で、痛風結節や腎障害がある場合はさらに低く設定されることもあります。定期的な血液検査で尿酸値や腎・肝機能を確認し、薬の効果と副作用をチェックしながら、生活