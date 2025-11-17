17日10時現在の日経平均株価は前週末比97.77円（-0.19％）安の5万278.76円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は473、値下がりは1080、変わらずは53と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は199.75円の押し下げでファストリ がトップ。以下、ソニーＧ が28.41円、ダイキン が23.9円、良品計画 が17.05円、クレセゾン が11.1円と続いている。 プラス寄与度トップは