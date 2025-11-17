中国メディアの証券日報は15日、中国で複数のメーカーがこぞって人工知能（AI）搭載スマートグラス市場に参入して新製品の開発を争う「百鏡大戦」が白熱化し、産業チェーン上の上場企業がイノベーションを加速させているとする記事を掲載した。記事によると、中国のテクノロジー大手、百度（バイドゥ）傘下でスマートデバイスを手掛ける小度科技の「小度AI眼鏡Pro」がこのほど発表され、また新たなテクノロジー大手が「百鏡大戦」