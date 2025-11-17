沖縄県南城市の古謝景春市長が、市議会の議長宛てに辞職を申し出る書面を提出したことが17日、市への取材で分かった。古謝氏はセクハラ問題で不信任決議を可決され市議会を解散、17日に不信任決議案が再び採決される見通しだった。