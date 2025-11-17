今年、新潟県胎内市に旅行に出かけました。この街は以前紹介された、坂額御前の生まれた町でもあります。仇討ちに決起した女武者「坂額御前」の武勇伝！鎌倉時代の建仁の乱で活躍（上）『芳年武者无類 阪額女』月岡芳年作, 1885年（明治18年）Wikipediaより稀代の女傑！坂額御前とは坂額御前（はんがくごぜん、生没年不詳）は、平安時代末期から鎌倉時代初期にかけて活躍した、日本史上数少ない女武将の一人です。巴御前と並び「女