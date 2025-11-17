17日朝の東京株式市場で日経平均株価は一時5万円を割り込みました。5万円を割り込んだのは6営業日ぶりです。前の週のニューヨーク株式市場では、FRBの利下げ期待が後退したことで、不安定な市場が続いていました。この流れを受け東京株式市場でも売り注文が膨らんでいます。三井住友DSアセットマネジメントの市川雅浩ストラテジストは、今後の見通しについて「今週はアメリカで9月の雇用統計の発表などもあり、市場は注目している