女優の筒井真理子（６５）が俳優の高田万作（１８）とダブル主演する映画「もういちどみつめる」（佐藤慶紀監督）が２２日に公開初日を迎える。山のキャンプ場を舞台に、生きづらさを抱えた人々が心を通わせる物語。筒井は現在、放送中のＴＢＳ系ドラマ「フェイクマミー」（金曜・後１０時）にレギュラー出演するなどオファーが絶えない売れっ子だが、「どんなに作品を掛け持ちしても、この映画はやりたかった」と愛着を語った。