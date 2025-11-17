一般社団法人電子情報通信学会 APMC国内委員会が、マイクロ波技術関連で国内最大級のイベント「MWE 2025／マイクロウェーブ展2025」を、2025年11月26日から11月28日までパシフィコ横浜にて開催します。最新技術の展示会に加え、基礎講座から最先端のワークショップまで多彩なプログラムが用意されており、参加費は無料（事前登録制）です。 MWE 2025／マイクロウェーブ展2025 開催日時：2025年11月26日(水)〜11月28日(金