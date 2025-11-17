女子ゴルフの渋野日向子（サントリー）が、国内ツアーの大王製紙エリエールレディス（２０〜２３日、愛媛・エリエールＧＣ松山）に参戦することが１７日までに決まった。渋野は前週、米ツアーのアニカ・ゲインブリッジ・ペリカンで予選落ち。今週の最終戦・ＣＭＥツアー選手権は出場資格がないため、今シーズンを終えた。「本当に一番ひどい１年だった。強くなりたい」と涙ながらに語っていた。年間ポイントランキングは１０