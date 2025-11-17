BEELUXが、飼い主の想いをつなぎ、新しい習慣をもたらすペットアプリ『PetFull(ペットフル)』を正式リリースしました。ペットの「成長・老い・別れ」という命のサイクル全体を支えることをテーマに開発され、かわいい瞬間の記録だけでなく、しつけ・懸賞・介護・思い出管理まで総合的なサポートを提供します。 BEELUX 総合ペットアプリ「PetFull(ペットフル)」 『PetFull(ペットフル)』は、ペットとの毎日を豊かに