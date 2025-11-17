アイクリックが、大切な空間を3D VRデータで残す撮影サービス「Palmee」の無料モニターキャンペーンを、2025年11月17日より実施します。1都3県・先着5名様限定で、通常合計75,000円(税込)の撮影費とクラウドアルバム閲覧費が無料になる注目の企画です。 アイクリック 3D VR撮影サービス「Palmee」無料モニターキャンペーン 内容：通常70,000円(税込)の3D VR撮影費とクラウドアルバム3年間閲覧費 通常5,000円(税込)