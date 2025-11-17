KLMオランダ航空が、2025年11月14日から11月27日までの期間限定で『リアルディール・セール』を実施しています。日本発着のオランダおよびヨーロッパ往復割引航空券が、エコノミークラスで13万3,670円から販売されています。 KLMオランダ航空 期間限定「リアルディール・セール」 価格：エコノミークラス13万3,670円*〜価格：プレミアムコンフォートクラス24万9,280円*〜価格：ビジネスクラス48万4,990円*〜