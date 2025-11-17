◇米女子ゴルフツアーアニカ・ゲインブリッジ・ペリカン最終日（2025年11月16日米フロリダ州ペリカンGC＝6349ヤード、パー70）山下美夢有（24＝花王）のルーキー・オブ・ザ・イヤー獲得が確定した。68で大会を終えたが、最終戦を残し、同賞ランキング2位の竹田を上回ることが決まった。授賞式は17日に行われる。日本勢の受賞は90年の小林浩美、昨年の西郷真央に続く3人目。山下は「素晴らしい歴代選手がたくさんいて、