元HKT48でタレントの田中美久（24）が17日までに、インスタグラムを更新。オフショットを投稿した。「秋はもう終わります」とつづり、最近の私服コーディネートを披露。抹茶色のような緑のセーターに白のニット帽をかぶったデニムコーデ姿で、元鉄工所勤務のグラビアアイドルちとせよしの（25）と一緒にイチョウ並木を散策したり、カフェで休憩するなどしたショットを公開した。また、赤のセーター姿で愛犬を抱っこしたり、おやつ