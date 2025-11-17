兵庫県豊岡市では、ドウダンツツジの紅葉が見頃を迎えています。真っ赤に染まったドウダンツツジ。兵庫県豊岡市但東町にある安国寺のドウダンツツジは、樹齢１５０年以上といわれています。安国寺ではおととしの改修工事で縁側の畳を黒く塗装した板に敷きかえたことで、床面にも紅葉が映りこむようになりました。今年のドウダンツツジは順調に紅葉が進んでいて、例年よりも５日ほど早く色づいてきているということです。（訪