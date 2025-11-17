(この漫画は、とあるママによる体験談をもとにしたものです)あなたは近所の家庭の虐待を疑ったことはありますか。そんな経験はしたくないものですが、もしも実際に虐待を受けている子が近所に住んでいたとしたら、なんとか救いたいと思いますよね。今回ご紹介する『近所のパパママを児相に通告した話』では、主人公が実際に児童相談所への通告を行う様子が描かれます。本作の見どころをご紹介しますね。 ©ママリ