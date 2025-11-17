浄土真宗本願寺派の本山・西本願寺（京都市下京区）で１０月、２年ぶりに外国人のみを対象とした得度式が行われ、１３人が新たに僧侶としての一歩を踏み出した。今回得度した一人、ベルギー在住のアラン・デ・プリーターさん（５１）に話を聞いた。（畝河内星麗）デ・プリーターさんはベルギーのアントワープ出身。得度を経て、ヨーロッパで初めて創建された本願寺派寺院・アントワープ慈光寺の３代目僧侶として寺を引き継ぐ。