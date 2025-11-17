◇米女子ゴルフツアーアニカ・ゲインブリッジ・ペリカン最終日（2025年11月16日米フロリダ州ペリカンGC＝6349ヤード、パー70）最終ラウンドが行われ、西郷真央（24＝島津製作所）が65をマークし、通算11アンダーで日本勢最高の11位に入った。竹田麗央（22＝ヤマエグループHD）も65と伸ばし9アンダーで15位だった。69だった西村優菜（25＝スターツ）は8アンダーの21位でポイントランク115位となり、来季準シード圏内