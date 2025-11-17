米男子ゴルフの秋季シリーズ、バミューダ選手権は16日、英領バミューダ、サウサンプトンのポートロイヤルGC（パー71）で最終ラウンドが行われ、金谷拓実が4バーディー、5ボギーの72で回り、通算10アンダーの274で3位に入った。星野陸也も72で回り、9アンダーの8位だった。首位タイから出たアダム・シェンク（米国）が71にまとめ、通算12アンダーでツアー初勝利。賞金108万ドル（約1億6740万円）を獲得した。80と崩れた久常涼は