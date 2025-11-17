女優吉瀬美智子（50）が16日、日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。娘たちから「ダッサ」と言われることについて語った。MCの山崎育三郎から「ショートカットのイメージがあるんですけど、いつからショートなんですか？」とトレードマークのショートヘアについて聞かれると、吉瀬は「本をただすと、小学生の時キョンキョンが大好きで。キョンキョンがショートカットで、それをまねしてショートカットでしたね