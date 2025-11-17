米南方軍が米時間16日にX（旧ツイッター）で公開した攻撃の映像（米南方軍のXから、共同）【ワシントン共同】米南方軍は16日、東太平洋の公海で「テロ組織」が運航し麻薬を運んでいるとみなす船を15日に攻撃し、3人を殺害したと発表した。トランプ政権はベネズエラの反米マドゥロ政権が米国への麻薬密輸に関与しているとして軍事圧力を強めており、ベネズエラへの地上攻撃に踏み切るかどうかが注目されている。トランプ政権は9