BTSの仲良しコンビ・JIMIN＆JUNG KOOKが出演するトラベルバラエティーの第2弾『Are You Sure?!』シーズン2が12月3日より、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」にて独占配信される（全8話／毎週水曜2話ずつ配信）。今回、BTSの楽曲「Go Go」にのせて、そのはじまりの瞬間と旅の一部が明らかとなるティザー予告が解禁となった。【動画】寝起き姿でロケ開始?!“グクミン”のドタバタ旅 『Are You Sure?!