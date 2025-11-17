南沙良（23）が17日までにインスタグラムを更新。北川景子（39）と、都内のTOHOシネマズ渋谷で、山田裕貴（36）主演で大ヒット中の映画「爆弾」（永井聡監督）を見に行ったことを報告した。北川とチケットを手にした2ショットを2枚、爆弾の絵文字を2つ、投稿すると、山田もコメント欄に「ありがとう！」と感謝の言葉と爆弾の絵文字を1つ、投稿した。3人は、北川が主演した23年1月期のフジテレビ系月9ドラマ「女神（テミス）の教室