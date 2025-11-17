2026年北中米ワールドカップ出場を決めた３月のバーレーン戦から12試合を戦ってきた25年の日本代表。戦績は７勝３分け２敗（E-１選手権を含む）。直近２試合はブラジルに３−２、ガーナに２−０と連勝しているが、今年ラストとなる11月18日のボリビア戦も勝利を収め、３連勝で締めくくりたいところだ。森保一監督が日本代表で指揮を執って通算100試合目となるボリビア戦。久保建英（レアル・ソシエダ）は「僕らができることで