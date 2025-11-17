全国高校サッカー選手権広島県大会の決勝がおこなわれ、広島皆実が3年ぶり18回目の優勝を果たしました。10大会ぶりの公立高校対決となった沼田と広島皆実の決勝戦は、開始早々、試合が動きます。前半2分、キャプテン・野村選手の中盤からのフリーキックを味方が頭で折り返し、ゴール前のこぼれ球に久保田選手がシュート。今大会無失点の沼田から広島皆実が先制します。対する沼田も再三攻勢をかけますが、