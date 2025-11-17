野球日本代表「侍ジャパン」は15、16日に行われた韓国との強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ2025」を1勝1分けで、年内ラスト2ゲームを宿敵・韓国に負けることなく戦い終えた。一方、韓国メディアは勝利を挙げられずに終えた代表チームの「制球難」ぶりを嘆いた。韓国メディア「朝鮮日報」は2試合で計23四死球だった自国投手陣に「四死球23ストライクの入らない韓国野球」と見出しを付け、投手力の差が露呈したことを報