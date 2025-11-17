地平線に向かって流れ落ちるしし座流星群＝2022年11月、ロシア・ウラジオストク/Guo Feizhou/Xinhua News Agency/Getty Images（CNN）毎年恒例のしし座流星群が今週、極大（ピーク）を迎え、世界各地の天文家は天体ショーを目にする機会がありそうだ。天文情報サイト「アーススカイ」によれば、しし座流星群は米東部時間17日午後1時ごろに極大を迎える見通し。しし座が地平線から昇る16日午後11時ごろから流星が見え始める可能性が