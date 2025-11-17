アール・エス・シーがカイ気配を切り上げている。１４日の取引終了後、ソフトバンクグループ傘下のソフトバンクロボティクスグループとともに、ＡＩ警備ソリューションで資本・業務提携契約を締結したと発表。今後の事業展開と収益貢献を期待した買いが優勢となっている。 ソフトバンクロボティクスを割当予定先として、ＲＳＣは新たに１８万株を１株６５３円で発行。ソフトバンクロボティク