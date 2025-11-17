エムアップホールディングスが急動意、カイ気配スタートとなったが買い一巡後は伸び悩んだ。同社はアーティストのファンサイト運営及び電子チケット事業などを手掛ける。収益面では大型アーティストの獲得効果などにより、主力のファンサイト運営で有料会員数が増勢一途となっており押し上げ効果をもたらしている。前週末１４日取引終了後、２６年３月期業績予想の修正を発表、営業利益段階で従来予想の