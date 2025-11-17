JR東日本が、JRE POINT 6,000ポイントで新幹線のどこかの駅へ往復できる「どこかにビューーン！」に、グリーン車版の新サービス「どこかにビューーン！ グリーーン！」を追加すると発表しました。これは、JRE POINT 10,000ポイントを使用し、JR東日本がおススメする4つの行き先候補駅（新幹線停車駅）の中から、ランダムに選ばれた「どこか」1つの駅へグリーン車で往復旅行ができるサービスです。2025年12月1日(月)の申し込み分（1