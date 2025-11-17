北中米ワールドカップ欧州予選は16日にD組、F組、I組、K組の最終節を行った。I組では首位のノルウェー代表が2位のイタリア代表と対戦した。ノルウェーは9点差以上での敗戦を避ければW杯ストレートインの優位な状況だったが、FWアーリング・ハーランドの2ゴールなどで4-1の快勝を収めて7大会ぶり4回目の出場を決めた。3大会ぶりの出場を目指すイタリアは欧州プレーオフに回る。F組ではFWクリスティアーノ・ロナウドを出場停止