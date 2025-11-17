この記事をまとめると ■ルノーのデザイナーとして欠かせない人物がパトリック・ルケマンだ ■独創的なデザインで数多くの名車を生み出した ■卓越したオリジナリティをもち独自の発想力が大きな武器だ 奇才が生み出した今も輝くルノーの名車たち ルーテシアやキャプチャーがマイナーチェンジでシャープな顔付きになる一方、9月に開催されたIAAでは斬新な6代目クリオ（ルーテシア）が発表されるなど、矢継ぎ早にデザイン改革を進