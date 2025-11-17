JR九州の発表によりますと、三角線の網田駅と赤瀬駅の間にある平岩踏切付近で人が倒れていて、17日午前8時15分ごろから、運転を見合わせています。 再開は10時30分ごろの見込みです。 踏切は熊本県宇土市赤瀬平岩にあり、警報機も遮断機もついていて、倒れている人は列車と衝突した可能性があるということです。 この影響で、三角線には運休や遅延が発生する見込みです。