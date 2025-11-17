北朝鮮が2025国際サッカー連盟（FIFA）U−17（17歳以下）ワールドカップ（W杯）で16強に進出した。北朝鮮代表は16日（日本時間）、カタール・ドーハで行われた決勝トーナメント第1戦でベネズエラに2−1で勝利した。北朝鮮のキム・ユジンが2得点し、チームの勝利に貢献した。北朝鮮は今大会グループリーグで1勝1敗1分け（勝ち点4）と、ドイツとコロンビア（ともに1勝2分け、勝ち点5）に続くG組3位で32強トーナメントに進出した。試