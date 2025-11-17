米女子プロゴルフ協会（ＬＰＧＡ）は１６日（日本時間１７日）、山下美夢有が２０２５年度ルーキー・オブ・ザ・イヤーを受賞したと発表した。ＬＰＧＡのホームページよると、この日終了したアニカ・ゲインブリッジ・ペリカンで山下は６８位。新人王争いで２位につけていた竹田麗央は１５位タイで、年間ポイント争いは２５２点差から２１７点差に縮まったが、今季最終戦のツアー選手権で逆転の可能性がなくなった。山下はこの