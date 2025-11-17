実質GDP成長率の推移内閣府が17日発表した2025年7〜9月期の国内総生産（GDP、季節調整済み）速報値は、物価変動の影響を除く実質で前期比0.4％減、年率換算は1.8％減だった。マイナス成長となるのは24年1〜3月期以来、6四半期ぶり。米国の高関税政策を受けた輸出の減少や、低調な住宅投資が響いた。内需の柱となる個人消費は前期比0.1％増。企業などの設備投資は1.0％増となった。輸出が1.2％減、輸入は0.1％減だった。物価