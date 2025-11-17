やる気や集中力、快感のもととなる脳内物質・ドーパミン。しかし、スマホなど“ジャンクな刺激”に浸かりきった現代人はその本来の効果をムダにしているという。では、正しくドーパミンを活用して、最高の幸福感を得るにはどうすればいいのか？脳内物質の仕組みを理解し、戦略的に“脳汁”を放出する方法を伝授しよう！◆最高の脳汁を出すために必要なのは…これまで競馬やパチンコなどに総額8000万円以上をつぎ込んできたお笑い