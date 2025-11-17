肥満、高血圧、不眠、うつ、耳鳴り、体の痛み、さらに現代病といわれるアトピーや花粉症……不調の原因は「四毒」だった!?健康本の著者夫妻が、日々の食事から体内に入る「四毒」の危険性に警鐘を鳴らす！◆米国の国策で「四毒」は日本に流入した!?新しい健康法として話題の四毒抜き。SNSを覗くと、「体が軽くなった」「甘いものを欲さなくなった」「目覚めがよくなった」などの文言が並ぶ。「四毒抜き」とは小麦、植物油、乳