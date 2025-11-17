JR西日本は、大晦日から元日にかけて京阪神エリアで臨時列車を運転する。運転区間は、大阪環状線とJRゆめ咲線の全線、万葉まほろば線の奈良〜桜井駅間。運転時間帯は通常の終電後、午前3時ごろまで。大阪環状線とJRゆめ咲線では10分間隔、万葉まほろば線では40分間隔で運転する。2024年の大晦日はJR神戸線・JR京都線・奈良線・JR東西線・学研都市線・大和路線でも運転していたが、今年は運転しない。