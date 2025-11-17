医療保険は誰もが必要とする商品なのか。総合保険代理店の代表を務める藤井泰輔さんは「医療保険や生命保険に頼る必要がない人もいる。自分の置かれた立場によって加入すべき保険は異なり、民間の保険よりも割安な商品もある」という――。※本稿は、藤井泰輔『正直すぎる保険の話 いる保険・いらない保険』（ぱる出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Liia Galimzianova※写真はイメージです - 写真＝iStock.com