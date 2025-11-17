トーナメント復帰後４試合を戦い終え、見事予選通過も果たした有村智恵プロが、これからの意気込みと終盤戦を迎える日米女子ツアーの展望を語ってくれました！ 久しぶりの予選通過は、感慨深かった こんにちは。プロゴルファーの有村智恵です。３月にトーナメント復帰してから、あっという間に半年以上がたちました。昨年の同時期は、重く感じた体もだいぶ言うことをきくようになってきて、試