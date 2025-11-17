意中の女性を誘うときは、きっぱり断られるのが怖くて、ついつい遠回しな言い方をしがちなもの。とはいえ、用件が伝わらなければ意味がないので、そこは細心の注意を払ったほうがいいかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「ふわっとしすぎて伝わらない！グダグダなデートの誘い文句」をご紹介します。【１】「どっか遊びに行きたくなるよねー」と遠い目でつぶやく「忙しいのをぼやいて