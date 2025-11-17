長塚京三 東京・多摩市及び近郊の市民からなる実行委員が表彰する『第17回TAMA映画賞』授賞式がこのほど、同市のパルテノン多摩で行われ、長塚京三が最優秀男優賞を受賞した。『敵』での演技が評価された。今後の活動を聞かれ「この仕事を始めて50年。随分と長くやってきたと思うんですけど、例えばこういう立派な賞を頂いたりすると、こういう節目は何を意味しているのかと、ボチボチ良いんじゃないかと言っている