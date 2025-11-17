ニュース番組『ABEMA Prime』の2025年11月6日放送回では、SNSで賛否を呼んだ投稿を取り上げ「母親をやめたいと思っちゃダメですか？」をテーマに議論が行われました。木曜MCを務めるEXITの兼近大樹さんは、「父親やめたい」も同様に批判されると述べ、親であることが“義務化”している現状が少子化の一因ではないかと指摘。また、「母親・父親は羨ましがられない存在になっている」と語り、育児観に根付く“我慢の構造”を分